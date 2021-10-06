Москва, 6 октября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Российская и иранская стороны договорились ускорить реализацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране, а также обсудили возможность производства препарата в этой стране. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 6 октября на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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Лавров подчеркнул, что совместное противодействие новому вирусном заболеванию — приоритетное направление в гуманитарном взаимодействии России и Ирана. Соответствующие ведомства двух стран ведут активную работу.

«Подписан контракт на поставки «Спутника V» в Исламскую Республику Иран, договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства «Спутника V» в Исламской Республике Иран», — сказал Лавров.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинформировал об одобрении однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» властями Ирана. Как сообщало ИА REGNUM, двухкомпонентную вакцину «Спутник V» в Иране одобрили в январе 2021 года.

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