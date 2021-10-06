Джакарта, 6 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Представитель целевой группы по борьбе с коронавирусом Вику Адисасмито заявил, что 29 спортсменов и должностных лиц заразились коронавирусом на национальной неделе спорта в Папуа, сообщает Kompas.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Все больные COVID-19 были изолированы и приступили к лечению.

Ещё один человек переболел коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве молодежи и спорта Индонезии заявили что президент откроет XX национальную спортивную неделю в Папуа 2 октября.

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