Москва, 6 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Вопрос о смене летней резины автомобилей на зимнюю будет актуален в центре европейской части России в конце ноября, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шипованная резина в дождливую погоду

«В октябре менять резину не нужно. Если температура устойчиво ниже +5 °С, особенно ниже нулевой отметки, то, конечно же, надо менять. Пока прогнозы, что температура будет выше этих отметок», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, по климату температура устойчиво ниже этих отметок установится в конце ноября в центре Европейской России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд заявил, что нынешней зимой температура воздуха в России будет около климатической нормы или выше нее. При этом синоптик уточнил, что температура воздуха выше нормы ожидается в северных регионах России, а в остальных — около нормы.