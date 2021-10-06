Сеул, 6 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 26 сентября по 2 октября) в Южной Корее выявили 3213 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По их словам, 3209 или 99,9% случаев приходится на штамм «Дельта» («индийский» штамм), оставшиеся четыре случая приходятся на штамм «Альфа» («британский» штамм).

Известно, что 3070 случаев заражения локальные, ещё 143 случая — завозные.

С декабря 2020 года в Южной Корее подтверждено 36 266 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Из которых 32 802 случая заражения приходятся на «Дельта» штамм, 3288 случаев — на «Альфа» штамм, 150 случаев — на «Бета» штамм, 26 случаев — на «Гамма» штамм.