Тедеско может стать главным тренером бельгийского клуба
Льеж, Бельгия, 6 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Главным тренером бельгийского футбольного клуба «Стандард» может стать бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом 6 октября сообщает Le Soir.
Sandro Halank
Доменико Тедеско
Отмечается, что руководство «Стандарда» рассматривает Тедеско в качестве замены Мбайе Лейе, который был отправлен в отставку несколько дней назад.
Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.
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