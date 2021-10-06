Льеж, Бельгия, 6 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Главным тренером бельгийского футбольного клуба «Стандард» может стать бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Об этом 6 октября сообщает Le Soir.

Sandro Halank Доменико Тедеско

Отмечается, что руководство «Стандарда» рассматривает Тедеско в качестве замены Мбайе Лейе, который был отправлен в отставку несколько дней назад.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 года.

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