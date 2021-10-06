Москва, 6 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Нынешней зимой температура воздуха в России будет около климатической нормы или выше нее. Об этом 6 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Зима

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«В большинстве регионов России температура зимой будет около нормы и выше, но это вероятностный прогноз. Мы его будем всё время корректировать… Хаотический компонент в прогнозах такой же или даже превышает детерминированный компонент, поэтому только вероятностный прогноз», — приводит его слова РИА Новости.

При этом синоптик уточнил, что температура воздуха выше нормы ожидается в северных регионах России, а в остальных — около нормы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в среду, 6 октября, в столице России ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °С.