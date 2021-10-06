Москва, 6 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. При выстраивании энергетической политики необходим комплексный подход, который практикуют власти России. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, для целей устойчивого развития — а устойчивое развитие для РФ является абсолютным приоритетом — очень важно избежать каких-то перекосов.

Таким образом он прокомментировал слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз будет продолжать двигаться к альтернативным источникам энергии.

«Здесь нужен очень продуманный, комплексный подход, как минимум такой, который демонстрирует руководство России», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в преддверии саммита ЕС — Западные Балканы заявила, что Европейскому союзу необходимо в долгосрочной перспективе инвестировать в возобновляемую энергетику. Это станет ответом на энергетический кризис.

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