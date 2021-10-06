Джакарта, 6 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1484 случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 6 октября общее количество случаев заражения коронавирусом в Индонезии достигает 4 223 094.

За сутки побороть коронавирус в стране смогли 2851 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 052 300 жителей.

В период с 5 по 6 октября 75 человек умерли от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 142 413 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин поблагодарил военных и полицию за помощь в национальной программе вакцинации против коронавируса.