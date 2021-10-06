Москва, 6 октября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Котировками нефти в последние дни правят эмоции, вызванные нагнетанием страхов в связи с «энергетическим кризисом», заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Pixabay.com Добыча нефти

«Физическая нехватка топлива в Европе, небывалый взлёт цен на природный газ, переключение частично на другие виды энергоресурсов подталкивают и нефтяные цены 6 октября к трёхлетним максимумам вблизи уже $83 за баррель нефти марки Brent.

Полупанические настроения вполне могут стимулировать и дальнейшее повышение цен. Тем более, что ОПЕК на прошлой неделе устранилась от планов увеличения добычи. Это почти в прямом смысле подлило масла в огонь.

Однако приближение к пиковым значениям могут стать удобным поводом для многих инвесторов к приостановке покупок, к продажам, фиксации прибыли. Сегодня для этого способны появиться новостные драйверы.

Выйдет отчёт о занятости в США. Причём прогнозируется её увеличение. Если так, то игроки могут опасаться ужесточения денежной политики ФРС США, сворачивания денежных стимулов.

Это стало бы отрезвлением для рынка нефти. Кроме того, выйдут данные о её запасах в США. Их снижение может подтолкнуть котировки вверх, а увеличение — привести к коррекции.

В столь неопределённой ситуации в важный для рынка день вероятный технический диапазон цен достаточно широк: $81,20−83,40 за баррель», — считает эксперт.

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