Абу-Даби, 6 октября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Российская однокомпонентная вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 6 октября сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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«ОАЭ одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», первый компонент «Спутник V», в качестве самостоятельной вакцины. ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в настоящее время все больше число стран рассматривает «Спутник Лайт» «с его усиливающейся защитой с течением времени в качестве идеального бустера».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большинство жителей России (87%), не желающих вакцинироваться от коронавируса на данный момент, не хотят делать прививку даже импортной вакциной.