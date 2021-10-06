Стокгольм, 6 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Лауреатами Нобелевской премии по химии 2021 года стали Беньямина Лист и Дэвид Макмиллан за развитие асимметричного органокатализа. Об этом 6 октября сообщает на своем сайте Нобелевский комитет.

Naked-science.ru Нобелевская премия

Следите за развитием событий в трансляции: «Кому достанутся Нобелевские премии? — трансляция»

"Бенджамин Лист и Дэвид Макмиллан удостоены Нобелевской премии по химии 2021 года, потому что в 2000 году они, независимо друг от друга, разработали третий тип катализа. Он называется асимметричным органокатализом и основывается на небольших органических молекулах», — говорится в сообщении.

При этом в минувшем году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье за развитие метода редактирования генома CRISPR/Cas9.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября лауреат Нобелевской премии по физике Джорджо Паризиназвал свою победу «неожиданной».