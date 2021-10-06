Джакарта, , 13:00 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин поблагодарил военных и полицию за помощь в национальной программе вакцинации против коронавируса, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я выражаю свою искреннюю и высокую признательность десяткам тысяч солдат за их помощь в национальной программе вакцинации», — заявил вице-президент страны.

Правительство надеется, что военные и полиция продолжат способствовать ускорению вакцинации в районах, где показатели вакцинации все еще низкие.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия обострила гуманитарные проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который наиболее подвержен стихийным бедствиям, где около 97 млн человек нуждаются в немедленной помощи.

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