Москва, 6 октября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Диалог между Тегераном и Москвой — один из приоритетов политики добрососедства нового правительства Ирана. Об этом иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил 6 октября на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

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«Нам бы хотелось подчеркнуть, что в политике добрососедства нашего нового правительства Россия, конечно же, входит в наш приоритет», — сказал Абдоллахиян.

По словам главы иранской дипломатии, на очень тесные и привилегированные отношения Ирана и России указывают и регулярные контакты президентов, и его личный визит в Москву.

Абдоллахиян добавил, что у Тегерана и Москвы есть хороший опыт по взаимодействию в международной и региональной повестке, разнообразное двустороннее сотрудничество. Развивать его можно в области торговли и связанных с ней направлений.

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