Сеул, 6 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. На конец августа 2021 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее превысило отметку 17 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Технология 5G

Согласно опубликованным данным, в конце августа в стране насчитывалось 17,8 млн пользователей 5G.

В министерстве отметили, что число абонентов увеличилось в связи с появлением новых смартфонов от Samsung, таких как Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Общее количество абонентов мобильной связи в стране составило 71,9 млн человек. Порядка 70% из них пользуются связью четвёртого поколения 4G.