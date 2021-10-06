Москва, 6 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Прививку от гриппа уже сделали 9% жителей России и члены их семей. Планируют привиться 15%, скорее всего это сделают 16%. Не намерены вакцинироваться от гриппа 53%. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный 6 октября ВЦИОМ.

Med-instrukcia.ru Грипп

Не собираются прививаться от гриппа, потому что не видят смысла в прививках, 7% опрошенных. Не будут прививаться, потому что мало контактируют с людьми, 6%. Боятся побочных реакций, верят в свой иммунитет или не верят в эффективность прививок по 5%.

Когда-либо делали прививку от гриппа 56% респондентов (75% среди 18−24-летних, 60% среди граждан 60+). За последних два года число тех, кто когда-либо делал прививку, снизилось на 6% — в сентябре 2019 года 62%.

Телефонный опрос проведен 15 сентября 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, прививки — это эффективный способ защиты от инфекций. От них больше пользы, чем вреда, уверены 61% жителей России.

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