Москва, 6 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Прививки — это эффективный способ защиты от инфекций. От них больше пользы, чем вреда, уверены 61% жителей России. Об этом свидетельствует опрос, опубликованный 6 октября ВЦИОМ.

Mirmam.pro Прививка

Обратного мнения придерживается каждый десятый (11%). Считают, что прививки от инфекций не приносят ни существенной пользы, ни значительного вреда, 15% опрошенных.

За последние два года число признающих полезность прививок граждан выросла на 4% (в сентябре 2019 года 57%), а число считающих прививки бесполезными снизилось на 8% (в 2019 году 23%).

Опрос по телефону проведен 15 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 87% жителей РФ), не желающих вакцинироваться от коронавируса, не хотят делать прививку даже импортной вакциной.

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