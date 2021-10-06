Москва, 6 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Дефицит угля и электроэнергии связан с некомпетентностью украинской власти и недобросовестной конкуренцией. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Украина сама кузнец своего несчастья в энергетике. Из 15 блоков АЭС обычно простаивают шесть-восемь — по причине планового и внепланового ремонта, что зачастую связано с коррупционной борьбой против дешевой электроэнергии в пользу дорогой, якобы «зеленой», — заявил политолог.

«Кроме того, украинскую сеть успешно пытаются вырвать из некогда общей системы, что приводит к разбалансировке энергосистемы Украины (и это тоже одна из причин остановок блоков АЭС). Этого показалось мало, и Украина с 1 октября в очередной раз продлила отказ от импорта электроэнергии из России и Белоруссии в угоду «политической целесообразности», — отметил Дудчак.

«Вдобавок к этому, есть и дефицит угля. Всё вместе составляет яркую картину идиотизма украинской власти, умышленно создающей проблемы своему населению», — подытожил эксперт.

Напомним, что 1 октября национальная комиссия Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 31 октября текущего года.