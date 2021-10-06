Нижний Новгород, 6 октября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 6 октября выявили 611 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 602 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 173 213 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 442 человека, всего выздоровели с начала пандемии 157 853 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 33 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 6801 человека. Накануне сообщалось также о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8559 человек.

Напомним, по состоянию на 5 октября в регионе проведено 3 733 562 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4685 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 357.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,06. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 5 октября оставались свободными 19% коек в ковид-центрах.