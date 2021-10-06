Белгородский активист выявил ещё две квартиры-подарка для детей чиновников
Белгород, 6 октября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Общественник Максим Климов в соцсетях обнародовал новые документы о дарении в Белгороде квартир детям ещё двух заместителей губернатора Белгородской области.
Активист утверждает, что глава департамента имущественных и земельных отношений области Валерий Шамаев, подписавший в 2020 году договор дарения квартиры в 149 кв. м для сына замгубернатора Наталии Зубаревой, ещё в 2013 году оформил на свою дочь жильё в элитном доме на улице Парковой. Рыночная стоимость этой квартиры (130 кв. м) сейчас составляет примерно 16 млн рублей.
По такой же схеме, по словам общественника, в 2017 году получила квартиру в доме на улице Победы в Белгороде дочь секретаря Совета безопасности области Олега Мантулина. Жильё в 92 кв. м оценивают в семь миллионов рублей.
Расследования активиста вызвали широкий общественный резонанс, проверку по первой публикации потребовал провести губернатор Вячеслав Гладков.