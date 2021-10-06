Стокгольм, 6 октября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Несмотря на то, что, казалось бы, пандемия коронавирусной инфекции постепенно идет на спад, поскольку все больше граждан Швеции прививаются от COVID-19, расходы на борьбу с вирусом только увеличиваются. Об том 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Шведская крона

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Так, во всех регионах Швеции местные власти должны были платить больше за найм дополнительного персонала в первой половине 2021 года по сравнению с первой половиной 2020 года, когда пандемия только начиналась.

В Ассоциации органов областного и местного управления заявляют, что расходы на выплату зарплат выросли на 241 миллион крон, что соответствует увеличению на 9,3%.

«Это связано с особой ситуацией, в которой мы оказались во время пандемии — с очень сильным давлением на систему здравоохранение и большим количеством отпусков по болезни среди наших собственных сотрудников», — заявила в интервью SVT региональный директор в Вестра-Гёталанде Анн-Софи Лудин.