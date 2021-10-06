Стокгольм, 6 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Правительство Швеции поручило Агентству по культурной экспертизе оценить масштаб последствий пандемии коронавируса для культурной жизни страны и исследовать антикризисные меры кабинета министров, направленные на их сглаживание. 6 октября ведомство опубликовало соответствующий отчет, с которым ознакомились журналисты SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

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Главными выводами отчета являются следующие положения:

1. Пандемия имела крайне негативные последствия для значительной части культурной жизни Швеции.

2. Изначально в антикризисных мерах правительства наблюдались недостатки.

3. Теперь качество антикризисной поддержки постепенно улучшается.

Согласно отчету, культурная сфера в Швеции пострадала сильнее, чем весь рынок труда в целом. Так, в марте этого года в сфере культуры было занято на 11% меньше работников по сравнению с мартом 2020 года. Соответствующий показатель для всего рынка труда составляет 1,7%.