Стокгольм, 6 октября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В настоящее время на всей территории Швеции прививка от COVID-19 предлагается детям в возрасте от 12 до 15 лет, в связи с чем противники вакцинации активизировали свои усилия в интернете, рассылая администрациям школ и учителям электронные письма с угрозами юридического преследования. Об этом 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Существует риск того, что вакцинация может иметь юридические последствия … Если ребенку в результате вакцинации будет нанесен вред, то лица, причастные к вакцинации, в конечном итоге могут быть привлечены к ответственности», — говорится в одном из писем, которое в настоящее время в массовом порядке рассылаются учителям.

Журналисты SVT отмечают, что антипрививочников как таковых может быть несоизмеримо мало по сравнению с теми, кто уже сделал прививку от COVID-19, но их активные действия в небольших сплоченных группах в популярных мессенджерах могут навести слишком много шума и запугать некоторых граждан.