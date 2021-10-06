Стокгольм, 6 октября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Не вакцинированным от COVID-19 членам персонала в одном из домов престарелых в Арьеплуге (Норрботтен, Швеция) по уходу на дому больше не разрешается работать рядом с постояльцами. Вместо этого работники должны мыть посуду, мыть полы и выполнять другую грязную работу. Об этом 6 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Мы получили очень много позитивных отзывов. Прежде всего от вакцинированного персонала, но также и от родственников и самих пожилых людей», — заявил в интервью газете Svenska Dagbladet представитель муниципалитета Арьеплуг Роберт Кортиновис.

В муниципалитете Арьеплуг работают 100−120 сотрудников по уходу за престарелыми, и охват вакцинацией от COVID-19 среди них высокий. По данным Svenska Dagbladet, 97% сотрудников привились. Отказались поставить прививку всего лишь пять или шесть человек.

«Они неоднозначно отреагировали на это решение. Некоторые решили пройти вакцинацию, а некоторые, конечно, огорчены тем, что больше не могут работать рядом с пожилыми людьми. Но мы работаем индивидуально с каждым из них, чтобы найти им новые должностные обязанности», — добавил Кортиновис.