Москва, 6 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал выделение средств на отдых детей, проживающих в регионах Арктики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Председатель правительства РФ поддержал, и прошу коллег Журавлева, Артамонова отследить, чтобы в проекте бюджета на следующий трехлетний цикл средства ежегодные были отмечены в бюджете. В Арктике особые, сложные, северные условия, конечно, детей из этого региона надо обязательно оздоравливать на юге России», — сказала Матвиенко.

Кроме того, по ее мнению, программы летнего оздоровительно отдыхе следует распространить на детей из малообеспеченных семей, детей учителей и врачей.

Читайте также: Туристический кэшбэк в Забайкалье сделал доступнее отдых тысяч детей