Сеул, 6 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Mnd.go.kr Военнослужащие Южной Кореи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у шести представителей сухопутных войск, двух представителей военно-воздушных сил и одного представителя специальных войск при министерстве обороны.

Известно, что все военнослужащие заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 239.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 1852.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2028 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 323 379.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили свыше 2 тыс. носителей коронавируса