Москва, 6 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Новая, более амбициозная версия стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года направлена министерством экономического развития РФ на согласование в ведомства. Проект предполагает достижение углеродной нейтральности страны к 2060 году и снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году, пишет 6 октября газета «Коммерсантъ».

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

Издание отмечает, что проект рассмотрели 27 сентября на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, а затем направили в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды. Речь идёт о третьей, самой смелой версии, в которую из прежних проектов перешли два сценария — инерционный и интенсивный, предлагаемый как приоритет.

По словам главы Минэкономики Максима Решетникова, при доработке стратегии учли замечания и заложили в целевой сценарий «обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода». Инерционный сценарий основан на сохранении текущий модели экономики.

Согласно интенсивному сценарию, выбросы в России до 2030 года увеличатся только на 0,6%, а к 2050 году снизятся на 79% от нынешнего уровня и на 89% от уровня 1990 года. Поглощающая способность экосистем за счёт мер в лесном и сельском хозяйстве увеличится в 2,2 раза.

С 2030 года нефтегазовый экспорт в этом сценарии сократится на 2% в год в реальном выражении, при этом ненефтегазовые поставки увеличатся на 4,3% в год. Экономика в 2030 — 2050 годах будет прирастать на 3% в год, а к концу 2040-х годов — на 2,7%. На нулевой уровень выбросов страна выйдет не позднее 2060 года.

«Реализация такого сценария потребует совокупных инвестиций в снижение выбросов в размере 1% ВВП в 2022—2030 годах и 1,5−2% ВВП в 2031—2050 годах», — говорится в публикации.

Инерционный сценарий предполагает рост выбросов на 8% к 2030 году и на 25% к 2050 году по сравнению с нынешним. Поглощающая способность лесов останется прежней. К 2050 году углеродоёмкость экономики будет выше, чем в среднем по миру, а к углеродной нейтральности страна не придёт.

С 2027 года по этому сценарию нефтегазовые доходы будут сокращаться на 2,7% в год, экономика подрастёт в 2030—2050 годах на 1,5%, а к 2050 году — на 1% в год.

«Эксперты о новой версии стратегии отзываются крайне позитивно», — отмечает газета.

Вместе с тем специалистов смущает значительное увеличение поглощения парниковых газов, заложенное в интенсивный сценарий. Такая цель выглядит труднодостижимой, отмечают они.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране активно формируются условия для перехода к низкоуглеродной экономике.

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