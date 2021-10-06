Канберра, 6 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Министр городской инфраструктуры Австралии Пол Флетчер, выступая 6 октября на пресс-конференции, заявил, что правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона было «крайне транспарантным» на фоне скандала по строительству парковок, несмотря на то, что именно его министерство отказалось обнародовать ключевые документы. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Ранее именно Флетчер заблокировал в парламенте Австралии запрос обнародовать 20 сводных таблиц со списком строительных объектов. Критики Моррисона отмечают, что перед выборами его правительство направило сотни миллионов долларов для строительства парковок, где преимущественно проживают избиратели, голосующие за его партию.

В свое оправдание Флетчер заявил, что обнародование документов привело бы к «раскрытию ведущихся в кабинете министров дискуссий».

»Так что в этом нет ничего необычного», — заявил Флетчер.