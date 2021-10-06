Канберра, 6 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В свой первый рабочий день на посту премьер-министра австралийского штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте заявил, что в связи с тем, что его штат находится на грани достижения целевого показателя по 70-процентному охвату вакцинации населения от COVID-19 двумя компонентами, вечером 6 октября он проведет экстренное заседание кабинета министров по вопросу имплементации дорожной карты по выходу Большого Сиднея из режима локдауна. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Перротте подчеркнул, что план всегда заключался в том, чтобы снять существенные антикоронавирусные ограничения уже 11 октября. Однако он тут же добавил, что изменения дорожной карты «не исключены».

«Я не собираюсь предвосхищать события … Сегодня во второй половине дня на заседании кабинета министров состоится дальнейшее обсуждение дорожной карты», — заявил Перротте, отказавшись говорить о возможных изменениях.