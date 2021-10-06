Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В России появилось новое женское политическое движение, по составу участниц представляющее все уровни власти и сразу несколько регионов, включая Москву. Об этом сообщила депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

Наталья Пинус Фотография со страницы Натальи Пинус в социальной сети Facebook

Как рассказала в совете депутатов Новосибирска, в конце сентября в рамках встречи с единомышленницами Пинус предложила три темы, которые, по её мнению, обязательно нужно добавить в «женскую повестку» в России: собственную социальную политику, образовательную политику, а также «популяризацию и продвижение инструментов согласования общественных интересов при решении проблемных ситуаций».

Кроме того, новосибирский депутат считает необходимым сократить разницу в доходах между богатыми и бедными через введение прогрессивной шкалы налогообложения.