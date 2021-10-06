Вашингтон, 6 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил электрический кроссовер ID.4 AWD Pro, созданный специально для участия в женских гонках Rebelle Rally. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen Volkswagen ID.4 AWD Pro Rebelle Rally

Над машиной совместно со специалистами Volkswagen работали автогонщики Рис Миллен и Таннер Фауст. Машину укомплектовали модифицированной подвеской, а также усиленным рулевым управлением, защитой мотора и багажником на крыше.

Над ливреей ID.4 AWD Pro работала дизайнер Лиз Куз. Окрас создан в духе тех мест, по которым пролегает маршрут гонки.

В движение электрокар приводят два электромотора максимальной производительностью 299 л. с. (460 Нм). Запас хода автомобиля равен 400 км.

Rebelle Rally стартует 7 октября нынешнего года. Оно будет проходить на территории штатов Невада, Аризона и Калифорния. Длина маршрута составит 2,5 тыс. км.

Ранее подразделение автопроизводителя Toyota — Gazoo Racing представило пикап GR DKR Hilux T1. Он был создан для ралли «Дакар» на основе пикапа Hilux, который выиграл гонку в 2019 году.

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