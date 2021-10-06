Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В центре Петербурга начались работы по демонтажу одного из трёх флигелей Воронцовского дворца. Градозащитное сообщество Петербурга безуспешно пыталось остановить ликвидацию этого флигеля, признанного аварийным и не имеющим исторической ценности.

Moneycantbuy Воронцовский дворец (Пажеский корпус) на Садовой улице Петербурга

До 2017 года в комплексе зданий Воронцовского дворца размещалось Суворовское военное училище, а после его переезда здания были переданы Третьему кассационному суду. Победителем объявленного им конкурса на демонтаж здания флигеля по адресу Садовая ул., д. 26, литера Р, стало ООО «Альфа», выразившее готовность снести здание за 4,9 млн рублей.

«Подрядчик Третьего кассационного суда начал разборку флигеля на территории федерального памятника. Снос ведётся на основании государственного контракта, заключенного 13 сентября между Третьим кассационным судом и ООО «Альфа». Работы ведутся вручную, в настоящий момент разобран угол флигеля литеры Р», — сообщили 6 октября в петербургском филиале ВООПиК.

Градозащитники уверены, что здания Пажеского корпуса, расположенные на территории Воронцовского дворца, не состоят под охраной необоснованно. Однако их обращения в Минкультуры России и к самому суду, занимающему дворец, ни к чему не привели.

Тем не менее, 4 октября в городской комитет по охране памятников (КГИОП) было направлено заявление о выявлении литеры Р, П, Н Воронцовского дворца. По мнению градозащитников, флигели под литерами Р, П, Н, относящиеся к постройкам середины — конца XIX века, могут быть отремонтированы и сохранены, поскольку были свидетелям истории Пажеского корпуса, размещавшегося во дворце с 1810 года.

«Согласно ст. 36 Федерального закона N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия…» с момента поступления заявления о выявлении, любые строительные работы на участке должны быть прекращены», — отмечают в СПб отделении ВООПиК.