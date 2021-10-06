Ханой, 6 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» начнут в ближайшем времени применять во Вьетнаме в рамках общенациональной кампании вакцинации. Об этом 6 октября сообщил гендиректор ведущей местной фармацевтической компании Vabiotech До Туан Дат, его слова приводит газета «Зан чи».

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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Как отметил До Туан Дат, возглавляемая им компания доставит российский препарат в медучреждения и прививочные пункты, в которых ведется вакцинация от нового заболевания, после того, как на первую импортированную партию «Спутника V» будет получен заводской сертификат.

«Эти вакцины вместе с теми, которые Vabiotech производит по подписанному контракту с российским партнером, будут использоваться для национальной кампании вакцинации», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 235,8 миллионов.