Вашингтон, 6 октября, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 235,8 миллионов. Об этом 6 октября сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус

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По данным университета, по состоянию на 09:00 мск в мире было выявлено 235 837 348 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (свыше 43,9 млн заразившихся), Индия (33 871 881) и Бразилия (21 499 04).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 4 816 369 и что в настоящее время в мире было использовано 6 345 714 603 дозы вакцины от нового заболевания.