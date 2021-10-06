Мельбурн, Австралия, 6 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, супружеская пара из Мельбурна предстала перед Верховным судом по делу об обязательной вакцинации от COVID-19 учителей в штате Виктория (юго-восток Австралии). Об этом сообщил телеканал Nine News.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Белинда Четнар, работающая учителем по оказанию первой медицинской помощи и Джек Чернар, трудящийся школьным садовников в той же школе, решили оспорить постановление правительства Виктории, заявив, что политика властей «нет вакцины, нет работы» лишит их средств к существованию. В своем иске пара утверждает, что прививка от COVID-19 является крайней мерой, которая посягает на права человека, и что сотрудники, возражающие против вакцинации, будут подвергаться дискриминации.

Супруги выступают за то, чтобы учителям были предложены такие альтернативы, как, например, проведение экспресс-тестов и ношение средств индивидуальной защиты.

Комментируя ситуацию в ходе пресс-конференции, премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил, что не может понять, почему люди в школах не хотят прививаться от COVID-19.