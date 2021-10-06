Сидней, Австралия, , 09:37 — REGNUM Бывший премьер-министр штата Новый Южный Уэльс, расположенного на юго-востоке Австралии, Глэдис Береджиклян призвала местных жителей «сплотиться вокруг» ее преемника Доминика Перротте, который сегодня, 6 октября, проводит первый день в качестве руководителя штата. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Береджиклян, которая ушла в отставку 1 октября на фоне разоблачений, связанным с предполагаемым фактами коррупции, по которым сейчас ведется расследование, посетила свой предвыборный офис на севере Сиднея, чтобы поговорить со своими сотрудниками. Она поблагодарила своих сторонников за их поддержку. Как отмечают журналисты возле офиса Бережиклян люди в больших количествах оставляли цветы и свои пожелания.

«Было огромным для меня утешением узнать, что людям небезразлично … Я прочитаю каждую карточку и каждое письмо», — радостно сообщила Бережиклян.

Она также отметила, что Перротте, который был приведен к присяге 5 октября, будет «выдающимся» лидером, в то время как Новый Южный Уэльс продолжит борьбу со вспышкой COVID-19.

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