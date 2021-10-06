Брисбен, Австралия, 6 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Квинсленде, расположенном на северо-востоке Австралии, не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом среди населения. В этой связи, выступая на пресс-конференции 6 октября, премьер-министр штата Анастейша Палащук не стала скрывать своего восторга, общаясь с журналистами, передает телеканал Nine News.

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«Невероятно! Это говорит о больших усилиях всех жителей Квинсленда», — отметила Палащук.

За последние 24 часа в Квинсленде было сделано 12 829 тестов на SARC-CoV-2, была поставлена 22 351 прививка от COVID-19. По данным Палащук, 67,76% жителей штата получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 48,89% — полностью вакцинированы.

Проводя пресс-конференцию в одном из центров вакцинации в Ипсвиче, премьер-министр штата также призвала местных жителей активнее прививаться от COVID-19.