Сидней, Австралия, 6 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в самом густонаселенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе продолжает постепенно улучшаться, поскольку за последние 24 часа в регионе было зарегистрировано 594 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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88,6% жителей Нового Южного Уэльса в возрасте 16 лет и старше получили первую дозу вакцины от COVID-19, а 67,7% официально считаются полностью привитыми.

Как сообщил репортер NIne News Крис О'Киф, ожидается, что уже сегодня Новый Южный Уэльс первым достигнет в Австралии целевого показателя по вакцинации, предусматривающего 70-процентный охват иммунизации населения двумя компонентами.

Десять человек — семь мужчин и три женщины — умерли от COVID-19 в штате за последние 24 часа. Три человека не были вакцинированы, четверо получили одну дозу вакцины и трое считались полностью привитыми.