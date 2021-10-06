Мельбурн, Австралия, 6 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Представители министерства здравоохранения австралийского штата Виктория 6 октября зафиксировали всплеск смертности от COVID-19, поскольку за сутки от заболевания скончались 11 человек, что стало самым большим в ходе третьей волны пандемии. За последние сутки в штате, расположенном в юго-восточной части Австралии, выявили 1420 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Новые цифры по коронавирусу были обнародованы на пресс-конференции с участием министра здравоохранения Виктории Мартином Фоули, который также объявил об ослаблении некоторых ограничений на границе с Новым Южным Уэльсом и закупке миллионов экспресс-тестов на коронавирус.

В настоящее время в больницах штата Виктория от COVID-19 проходят лечение 525 человек, из которых 94 находятся в отделении интенсивной терапии, а 53 — на аппарате искусственной вентиляции легких.

По словам Фоули, из тех, кто был госпитализирован 5 октября, 66% не были вакцинированы от COVID-19, 28 процентов были вакцинированы частично и 6 процентов считались привитыми двумя компонентами.