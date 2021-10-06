Пусан, Южная Корея, 6 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. 6 октября в южнокорейском городе Пусан открылся 26-й Международный кинофестиваль (BIFF), сообщает Yonhap News.

LWYang Пусан

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В этом году на фестивале покажут 223 картины из 70 стран мира. Фестиваль открыл фильм южнокорейского режиссёра Им Сан Су «По дороге в страну счастья».

Известно, что картины будут показаны в шести кинотеатрах, однако из-за пандемии коронавируса кинозалы будут заполнены лишь на 50%. Кроме того, в текущем году каждый фильм будет показан по два-три раза.

На церемонии закрытия, которая состоится 15 октября, будет показан биографический фильм режиссера Лок Мань Люна «Анита».

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.