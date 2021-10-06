Канберра, 6 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. 5 октября Австралия преодолела важную отметку в 80% привитых от COVID-19 граждан старше 16 лет. Всего в стране была сделана 29 305 871 прививка. Об этом 6 октября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По состоянию на 5 октября 80,1% жителей Австралии в возрасте старше 16 лет получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Более 12 миллионов из этих людей также получили вторую дозу, в результате чего показатель в Австралии составил 58,4%.

Напомним, что общенациональный план по снятию локдаунов основан на показателях вакцинации от коронавируса в 70%, а затем в 80% в каждом штате или территории. Врачи общей практики, аптеки и государственные центры по вакцинации проводят иммунизацию в Австралии с помощью препаратов производства AstraZeneca, Pfizer и Moderna.