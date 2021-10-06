Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Россию нужно сдерживать и одновременно вести с ней диалог. Такому подходу следует и продолжит следовать НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, альянс не хочет новой холодной войны и гонки вооружений, а потому должен говорить со своим соседом. Взаимодействие с Россией — это необходимость.

«У нас двойной подход к России: сдерживание-оборона и диалог. Не сдерживание-оборона или диалог», — подчеркнул Столтенберг в ходе семинара, который проводили Джорджтаунский университет и Институт Брукингса.

Генсек НАТО добавил, что организация продолжит следовать этому двойному подходу. С российской стороной нужно говорить по ряду вопросов, например, по контролю над вооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг также заявил, что в ближайшей перспективе вступления Украины и Грузии в НАТО не произойдёт.

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