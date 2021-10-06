Скопье, , 09:00 — REGNUM Прошения об отставке министра здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче и его заместителя Илира Хасани были отклонены премьер-министром республики Зораном Заевым. Об этом глава правительства заявил 5 октября на брифинге.

Зоран Заев Влада на Република Македонија

Чиновники подали заявления после гибели 14 человек в пожаре в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Тетово 8 сентября. По словам Заева, прошения Филипче и Хасани связаны с их моральным ответственностью, а не с политическими или управленческими ошибками, которые привели к трагедии.

Премьер-министр добавил, что ошибочные решения по этому ЧП будут изучаться профильными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Зоран Заев заявил, что не торопится отправлять в отставку Венко Филипче, поскольку считает ценным его опыт управления ведомством, а вину за пожар в Тетово недоказанной.

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