Москва, 6 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В России будет проведена очередная комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ, сирены во всех регионах страны завоют 6 октября.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Громкоговоритель

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«С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путём запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле‑ и радиоканалов», — пояснили в чрезвычайном ведомстве.

В МЧС добавили, что подобные проверки необходимы для того, чтобы отработать «своевременное доведение до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера».

Граждан России попросили не пугаться и сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей была проведена в России осенью 2020 года. в 2021 году такая проверка прошла 3 марта.