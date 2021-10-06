Мадрид, 6 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Ученые из Испании и Канады изучили роль ряда факторов, которые влияют на выживаемость пациента при COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Internal Medicine.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что уровень защищенности человека от COVID-19 можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенимии; и количеству вирусной РНК в крови. До этого было неизвестно, какой именно из этих показателей необходимо принять как ключевой для определения степени риска смертельного исхода.

Ученые объяснили, что специфические антитела блокируют размножение вируса в организме, антигены свидетельствуют об объеме веществ в организме, которые он признает чужеродными. По вирусной РНК можно понять, как много вируса в организме.

Ученые исследовали состояние здоровья 92 взрослых. Выяснилось, что только один из трех параметров напрямую коррелирует с высоким риском смерти — низкий ответ антител против S-белка коронавируса. Остальные два параметра связаны с первым.

Исследование предоставило дополнительные доказательства важности антител против спайкового белка SARS-CoV-2 для блокирования репликации вируса.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на нерецензированное исследование американских ученых из Национального института здоровья США (NIH) сообщила, что новые мутации коронавируса могут значительно легче распространяться по воздуху, чем первичный штамм.

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