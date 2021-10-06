Нью-Дели, 6 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 18,8 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

India.gov.in Коронавирус в Индии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 18 833 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 33 871 881.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 278 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 449 538.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 33 175 656 человек вылечились от нового заболевания и еще 246 687 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 18 346 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.