Москва, 6 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Тёплая и сухая погода ожидается 6 октября в Московском регионе, сообщает центр «Фобос».

Осень

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Синоптики рассказали, что погоду в Москве и Московской области определит западная окраина антициклона, что сулит жителям «солнечную, сухую и теплую погоду с температурным фоном на три-четыре градуса выше положенной нормы».

В столице, согласно прогнозу, ожидается переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до 13 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 14 градусов. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.