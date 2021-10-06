Буэнос-Айрес, 6 октября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа в Аргентине было выявлено свыше 1,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации ведомства, за последние сутки в стране выявили 1216 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 261 935.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 40 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 323.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 53 133 105 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 23 190 355 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки был выявлен 981 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.