Бразилиа, 6 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 20,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает минздрав страны.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

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По данным ведомства, за истекшие сутки в стране выявили 20 528 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 499 074.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 667 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 598 829.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 488 785 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 10 425 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.