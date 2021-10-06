Пекин, , 08:22 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин не собирается лично принимать участия в саммите «большой двадцатки» ведущих стран мира (G20), который состоится в Риме в октябре. Об этом 6 октября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Китайские дипломаты проинформировали официальных лиц стран G20 о том, что председатель Си Цзиньпин в настоящее время не планирует лично присутствовать на саммите в Италии в этом месяце», — говорится в сообщении агентства.

Также уточняется, что это послание было передано китайской стороной в ходе встречи посланников стран «большой двадцатки» во Флоренции в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября о своём участии в предстоящем саммите G20 объявил новый премьер-министр Японии Фумио Кисида.