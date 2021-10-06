Сеул, 6 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2028 случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2002 случая заражения локальные, ещё 26 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 323 379.

Рост числа новых случаев инфицирования представители органов здравоохранения связывают исключительно с увеличением объёмов тестирования на коронавирус после выходных дней.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на двенадцать человек — до 2536 человек. Уровень смертности составил 0,78%.

5 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 2843 человека. Число выздоровевших в стране увеличилось до 287 040.